Mario & Luigi L'épopée fraternelle : l'histoire et les mécaniques de gameplay expliquées en vidéo

Alors que Zelda Echoes of Wisdom caracole en tête des ventes en France, Nintendo est déjà tourné vers la suite, et elle s'appelle Mario & Luigi L'épopée fraternelle. Un nouvel épisode qui a été annoncé il y a quelques mois à peine, mais dont la sortie est imminente puisque c'est le 7 novembre prochain qu'on pourra le découvrir. Nintendo a d'ailleurs prévu une nouvelle vidéo pour présenter l'histoire, les enjeux et le gameplay qui est quand même basé sur l'entraide entre nos deux fragins moustachus. On va découvrir Connexia, un monde paisible jusqu'à présent, mais une calamité va fracturer les lieux et c'est à Mario et Luigi de réparer tout cela. Ces derniers vont prendre les commandes d'un bateau, le Navisthme, qui va voguer entre les différents mondes et ainsi passer de niveau en niveau. Pour tout connaître des mécaniques de gameplay, ça se passe juste en dessous.