Mario Golf Super Rush : Mario de retour sur le green, le jeu déjà daté sur Nintendo Switch

Parmi les petites surprises du Nintendo Direct du 17 février 2021, comment ne pas évoquer Mario Golf : Super Rush qui va permettre au plombier moustachu de Nintendo de faire son grand retour sur le green. Cela faisait 6 ans effectivement que Mario n'avait pas touché de club de golf depuis l'épisode 3DS sorti en 2014, un certain Mario Golf : World Tour. Mais dans cet épisode Nintendo Switch, le jeu se veut assez sérieux dans son approche, avec en prime la possibilité d'utiliser la gyroscopie des Joy-Con pour mimer le swing du parfait golfeur. Mais que les puristes se rassurent, il s'agira d'une option qu'on peut annuler dans les options. D'ailleurs, sachez que pour se démarquer et surtout varier les plaisirs, Mario Golf Super Rush proposera tout un tas de jeux festifs à jouer à plusieurs. On retiendra le mode "Speed Golf", dont le but est de taper dans sa balle pour se rapprocher du trou, mais aussi courir le plus rapidement possible pour taper les balises prochaines. Autrement, sachez que ce Mario Golf Super Rush intègre un mode Histoire dans lequel on va incarner son Mii (ou celui d'aun autre) qui va devoir gagner ses galons de bon joueur de golf.La sortie de Mario Golf Super Rush est attendue pour le 25 juin prochain.