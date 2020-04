Man of Medan : le Friend's Pass offert pendant près d'un mois, on se sert les coudes

Sorti l'été dernier, Man of Medan est le premier épisode de la série The Dark Pictures qui s'attarde sur l'aventure horrifique d'une bande de potes dans un gigantesque paquebot hanté. Malgré quelques défauts que l'on vous explique ici , le jeu narratif de Supermassive Games s'appuie sur un potentiel certain et quelques très bonnes idées dont son multijoueur qui permet à deux personnes de coopérer, chacun incarnant un bonhomme effectuant son parcours respectif.Visiblement, Bandai Namco semble bien décidé à mettre cette feature en avant et vient tout juste d'annoncer la gratuité temporaire du Friend's Pass : le principe est simple, toute personne ayant acheté Man of Medan pourra l'offrir à un ami en particulier, de façon à pouvoir jouer ensemble idéalement. L'offre est disponible jusqu'au 1er mai, ce serait bête de ne pas en profiter.Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'éditeur agit de la sortie : le Friend's Pass avait déjà fait l'objet d'une telle promotion il y a quelques mois. En voici justement le trailer.