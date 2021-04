PlayStation VR 2 : voici le premier jeu annoncé, un trailer cyberpunk badass

Il y a peu, Sony a confirmé le développement de son PlayStation VR 2 : récemment, le constructeur a même dévoilé les manettes et les technologies qu'elles intégreront, sans pour autant s'avancer sur le casque... ou les jeux prévus au line-up. Toutefois, certains studios indépendants n'hésitent pas à prendre les devants, à l'image d'IRIS VR - mené par une seule et unique personne du nom de Blair Renaud - qui vient, sans pression, d'annoncer le premier titre à venir sur la nouvelle bête de Sony (sans pourtant que ce dernier se soit prononcé, notons-le). Son petit nom est Low-Fi et il s'agit d'un jeu d'action-aventure se déroulant dans un monde cyberpunk aussi sombre que luminescent.



Pourtant, ce projet n'est pas nouveau puisqu'il fut annoncé il y a neuf mois sur PC, support sur lequel il est toujours prévu pour 2021, exclusivement en VR. Il s'agit d'ailleurs d'un chantier financé sur Kickstarter, dont le palier minimum de 60 000 dollars canadiens fut largement atteint grâce aux 108 191 CA$ engrangés : la promesse étant justement de concevoir une version PS VR 2 si les fonds s'avéraient suffisants, IRIS VR vient tout juste d'officialiser la dite-mouture next-gen sur Twitter. Et au passage, il livre un trailer bien badass qui donne envie, bien que s'immisçant dans un certain classicisme en termes d'univers cyberpunk. Qu'importe, on a hâte de tester tout ça, le casque vissé sur notre petite tête.



[TWEET id="1372652087784435712" author="Blair Renaud