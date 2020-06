Liberated : un trailer rebel pour la sortie du jeu Switch

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Liberated s'est fait jusqu'ici assez discret. Le petit jeu indépendant des Polonais de chez Atomic Wolf s'appuie sur les bases d'un jeu d'action en 2D, bien bourrin et directement inspiré d'une bande dessinée en noir et blanc : au cœur d'un conflit révolutionnaire, le héros rejoindra un mouvement mystérieux dans le but de libérer le peuple, arme à la main.Mais parce que les images valent parfois plus que les mots, le titre s'est justement offert un trailer de lancement : il est effectivement disponible sur Nintendo Switch à partir de maintenant au prix 15,99 euros (au lieu de 19,99 euros) et l'arrivée d'une bande-annonce semble donc tout à fait légitime. Bon visionnage.