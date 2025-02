Les Samurai Pizza Cats sont de retour dans un jeu vidéo, ambiance années 90, premier trailer

Samurai Pizza Cats qui reviennent dans un jeu vidéo, c'est le genre d'annonce que personne n'aurait imaginé une seule seconde. Dessin animé des années 90 qui a bercé la génération Club Do et Youpi l'école est finie!, Samurai Pizza Cats va donc débarquer en 2026 grâce à un studio néerlandais, Blast Zero, bien décidé à faire ressusciter une licence que beaucoup avait presque oublié. Baptisé Samurai Pizza Cats : Blast from the Past, le titre prend la direction d'un action-plateformer-aventure façon Ganbare Goemon avec une direction artistique qui reprend les codes de l'oeuvre originale, avec en plus un filtre qui rend l'image fidèle à ce qu'on avait sur nos écrans cathodiques, forcément en 4:3. On apprend par ailleurs que le studio a réussi à faire revenir l'ensemble du casting vocal japonais comme américain. Pour la VF, ça risque d'être plus compliqué, la plupart des comédiens de doublage de l'époque étant aujourd'hui décédés.











