LEGO Brawls : nouveau trailer et date de sortie pour le Smash Bros de LEGO

Révélé le mois dernier avec un trailer où l'on pouvait vor un peu de gameplay, LEGO Brawls est un jeu de baston qui reprend son principe de Super Smash Bros, qui a plutôt le vent en poupe ces derniers temps. La date de sortie n'étaiyt pas encore connue et il se murmurait une sortie pour cet été. Finalement, LEGO Brawl attendra la rentrée prochaine pour se mettre en scène, puisque les développeurs de Red Games annoncent l'arrivée de leur jeu pour le 2 septembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Moins charismatique qu'un Smash Bros ou le prochain Multiversus de Warner Bros Games, LEGO Brawl tentera de se distinguer par la personnalisaion des personnages, qu'on pourra façonner librement. Sachez aussi que ce LEGO Brawls disposera de plusieurs modes multijoueurs permettant de jouer localement jusqu’à 8 personnes sur Xbox et Switch, et jusqu’à 4 joueurs sur les consoles PlayStation. Quant aux modes en ligne, ils permettent des matchs à 8 combattants et une coopération entre 2 à 4 joueurs. Vous savez tout.