LEGO Brawl : LEGO lance lui aussi son jeu de baston à la Smash Bros, premier trailer

Il n'y a pas que Warner Bros Games qui va lancer son brawler avec son MultiVersus, dont on ne devrait avoir des nouvelles très prochainement (on va y jouer dans pas longtemps pour être honnête avec vous), Bandai Namco Entertainment se lance lui aussi dans la partie avec l'annonce de LEGO Brawls, prévu dès cet été sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. L'éditeur japonais vient en effet de faire équipe avec la célèbre marque danoise qui fabrique des briques pour un jeu de baston qui reprend le principe de Super Smash Bros, et dont le premier trailer a été présenté. A première vue, ce LEGO Brawl tentera d'être le plus familial possible, histoire que les rixes restent amusants et bienveillants, comme on peut l'observer par ces graphismes assez mignons, quoiqu'un peu désuets, et qui ne révolutionnera pas le monde du jeu vidéo. C'est développé par le studio Red Games, un studio habitué jusqu'à présent aux productions de jeux mobiles. S'il faudra attendre un autre moment pour avoir plus de détails sur le gameplay et ses mécaniques de combat, sachez que ce LEGO Brawls promet des modes multijoueurs permettent de jouer localement jusqu’à 8 personnes sur Xbox et Switch, et jusqu’à 4 joueurs sur les consoles PlayStation. Quant aux modes en ligne, ils permettent des matchs à 8 combattants et une coopération entre 2 à 4 joueurs. Place au trailer d'annonce et aux premières images et artworks.