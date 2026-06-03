LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir : la version Nintendo Switch 2 donne de ses nouvelles

Disponible depuis quelques semaines sur PC, PS5 et Xbox Series, LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir arrivera sur Nintendo Switch 2 le 18 septembre 2026. Warner Bros. Games a officialisé la date de sortie de cette nouvelle version du jeu, très attendue par les plus jeunes joueurs. Et pour cause, le titre est considéré comme l’un des projets LEGO les plus ambitieux de Traveller’s Tales, avec cette proposition d'open world qui puise dans toutes les époques du Chevalier Noir. Entre les références à l’univers Arkham, aux séries animées et aux différentes incarnations du héros dans les comics, le jeu s’est rapidement imposé comme une lettre d’amour à l’histoire de Batman. Le studio britannique avait toutefois besoin de temps supplémentaire pour adapter le titre à la Nintendo Switch 2. La version portable bénéficie d’un niveau de détail technique particulièrement élevé pour un jeu LEGO, notamment au niveau des textures et de la densité de son monde ouvert, ce qui explique ce lancement décalé.





Warner Bros. a également confirmé la sortie simultanée de l’extension "Collection Chaos" le 18 septembre. Ce contenu additionnel mettra à l’honneur deux des plus célèbres ennemis de Batman que sont le Joker et Harley Quinn. Les joueurs pourront les incarner dans un nouveau mode de jeu baptisé "Mode Chaos" ainsi qu’au sein d’une mission scénarisée inédite. L’extension ajoutera également plusieurs éléments cosmétiques, dont sept nouveaux costumes — un pour chacun des personnages jouables du jeu principal —, cinq objets supplémentaires pour la Batcave ainsi qu’une nouvelle Batmobile destinée à l’exploration du monde ouvert. Les possesseurs de l’édition Deluxe auront accès à "Collection Chaos" dès sa sortie. Cette version inclut également le DLC Collection Héritage, qui regroupe divers contenus inspirés de l’univers Batman, notamment des costumes, véhicules et décorations issus de la série Batman: Arkham et de Batman Beyond. Vous savez à peu près tout.



