Le Crime de l’Orient Express : Microids lâche un dernier trailer pour trouver le coupable

Si jamais vous êtes insensibles aux sorties de Marvel's Spider-Man 2 et de Super Mario Wonder, alors vous serez peut-être davantage intéressés par les jeux d'aventures et d'enquêtes. Ça tombe bien, Microids a lâché le trailer de lancement d'Agatha Christie Le Crime de l'Orient-Express, développé par son propre studio interne, le même à l'origine de Syberia The World Before. On rappelle qu'il s'agit d'une version modernisée et revisitée du roman d'Agatha Christie, histoire de surprendre davantage les personnes qui connaissent le dénouement par coeur. Afin d'aller dans ce sens de la surprise, les développeurs ont prévu de nous faire incarner deux détectives, à savoir le légendaire Hercule Poirot et Joanna Locke, spécialement créée pour le jeu. Comme d'habitude, il va falloir se balader, être attentif aux indices afin de résoudre les énigmes, sans oublier d'interroger toutes les personnes susceptibles de faire avancer l'enquête.



La sortie d'Agatha Christie Le Crime de l'Orient-Express est prévue aujourd'hui sur Nintendo Switch (la plateforme phare et fétiche de Microids), PC, PS5, Xbox Series, PS4 et XboxOne.