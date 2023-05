Le Crime de l’Orient Express : l'histoire du jeu se déroulera en 2023, détails et images

De loin l'éditeur le plus prolifique de ces dernières années, Microids vient d'annoncer un nouveau jeu, oui un autre. Il s'agit de l'adaptation du roman d'Agatha Christie, Le Crime de l’Orient Express, qui a été modernisée et même revisitée au niveau de l'intrigue. En effet, on a appris que l'histoire ne se déroulera pas dans les années 30, mais de nos jours, en 2023 ! C'est développé par Microids Studio Lyon pour une sortie fixée au 4ème trimestre sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et bien sûr Nintendo Switch, la console lead chez Microids. L'éditeur annonce d'ailleurs dans son communiqué de presse que cette version remaniée du Crime de l'Orient Express surprendra même les gens qui connaissent le roman par coeur.Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'une des oeuvres majeures de la littérature et des écrits d'Agatha Christie, sachez que l'histoire reprendra celle d'origine, avec ce crime commis à bord de l'Orient Express. Hercule Poirot, au cours de ce voyage, se révèle être entouré d'un groupe de personnages singuliers, tous suspects, chacun avec ses propres secrets et motivations, et va alors tenter d'élucider le meurtre qui vient d'avoir lieu. Résoudre ce mystère ne sera pas chose facile et à travers de nombreux rebondissements, les joueurs devront faire appel à leurs petites cellules grises ainsi qu’à leurs talents de détective pour démêler le vrai du faux et mettre en lumière la vérité.