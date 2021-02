KOF 2002 Unlimited Match : deux éditions collectors NeoGeo Shockbox chez Pix'n Love

The King of Fighters 2002 : Unlimited Match. Tout d'abord, SNK a publié un nouveau trailer de son jeu qui revient notamment sur les nouveautés attendues pour cette version PS4. Parce que au-delà des améliorations techniques (graphismes réhaussés, musiques améliorées), de l'introduction d'anciennes et de nouvelles attaques, un rééquilibrage complet dans le gameplay, le retour des furies MAX 2 pour encore plus d'explosions de rage à l'écran, c'est surtout le netcode rollback qui va clairement changer la donne pour les affrontements en ligne. L'autre fait majeur de la soirée, c'est Pix'n Love qui a annoncé la sortie du jeu en physique, avec notamment deux éditions collectors reprenant les shockbox officiels de la Neo Geo. Comme d'habitude, il y a la version pour les petites bourses à 74,90€ et l'autre proposée à 249€ pour les plus gros collectionneurs. Le visuel de la jaquette change, mais le contenu aussi et on vous propose de regarder ça plus en détails :