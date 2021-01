KOF 2002 Unlimited Match : bientôt sur PS4 avec le Netcode Rollback, un trailer avec des furies explosives

En attendant d'en savoir plus sur le très attendu KOF XV, il est évidemment possible de se ruer sur KOF XIV : Ultimate Edition depuis 24 heures, mais ce n'est pas tout. Car en plus des autres annonces fracassantes de la nuit, SNK a aussi confirmer l'arrivée sur PS4 d'un certain KOF 2002 : Unlimited Match qu'on ne présente évidemment plus. La date de sortie n'a pas été communiquée, mais l'éditeur nous rappelle que non seulement il s'agit de l'épisode ayant le roster le plus complet (66 combattants tout de même !), avec la présence exclusive de Nameless. On apprend que visuellement et musicalement, cette version a bénéficié de réarrangements, ce qui est aussi le cas en termes d'équilibre dans le gameplay. Histoire aussi de nous en mettre plein la vue, SNK rappelle que cet épisode a aussi permis d'introduire des furies de folie avec le Max 2 où l'écran passe dans une autre dimension avant de voler en éclat pour le coup ultime.



Mais l'info sans doute la plus intéressante de l'arrivée de KOF 2002 : Unlimited Match, c'est la présence du Netcode Rollback qui permet de réduite considérablement la latence du jeu multi en ligne. D'ailleurs, ce dernier avait fait l'objet d'une récente mise à jour sur Steam et on imagine que SNK a certainement dû reprendre les derniers updates en la matière. Dans tous les cas, vivement qu'on puisse tester ça dans les meilleurs conditions possibles.