Kirby's Return to Dream Land Deluxe : c'est la version remastérisée de Kirby's Adventure Wii, voici les changements

Kirby's Return to Dream Land Deluxe lors du Nintendo Direct du 13 septembre 2022, où un premier trailer a été dévoilé. Si Nintendo a pris le soin de changer le nom pour mieux tromper le public, les aficionados ont rapidement capté qu'il s'agissait d'une version remasterisée de Kirby's Adventure sorti sur Wii en 2011. Prévu pour le 24 février 2023, cette édition restaurée profitera donc de graphismes plus fins et surtout plus nets, sans pour autant dénaturer le gameplay d'origine. Pensé comme un plateformer 2D, via son scrolling horizontal, Kirby's Return to Dream Land Deluxe gardera les mécaniques de transformation qui permettent à Kirbu de passer tous les obstacles et tous les ennemis sans encombre. Si l'aventure principale est jouable en solo, il est également possible de faire appel à trois copains en plus pour s'amuser ensemble. Il sera alors possible de contrôler d'autres personnages tels que

Il n'y a pas que dans le catalogue de la Wii U que Nintendo puise pour enrichir le contenu de la Switch, la Wii est elle aussi une mine d'or intarissable. Preuve en est avec l'annonce deMeta Knight, le Roi DaDiDou et Bandana Waddle Dee, sachant qu'on peut aussi tous prendre Kirby, disponibles sous plusieurs coloris différents. D'ailleurs, pour le jeu à quatre, il est aussi possible de s'amuser par le biais de mini-jeux, comme Dojo Ninja et Kirby samouraï et la Chasse au tome de Magolor, qui est un défin inédit pensé spécialement pour ce remaster. Décidément, après Kirby et le Monde Oublié et Kirby's Dream Buffet, la boule rose de HAL Laboratory a vraiment le vent en poupe cette année.