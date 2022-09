Kingshunt : ce mélange entre tower-defense et hack’n’slash arrive en Early Access

Annoncé il y a maintenant un an, Kingshunt est un jeu d’action à la troisième personne se jouant principalement en ligne en multi. Développé par le jeune studio Vaki Games, il a trouvé refuge chez un éditeur lui aussi inconnu au bataillon, un certain A List Games. Si Kingshunt est loin d'être totalement fini, il a les reins suffisamment solides pour tenter l'aventure en Early Access. A cette occasion, un trailer a été publié, afin de nous signaler que les joueurs curieux pourront tester le jeu à partir du 3 novembre prochain. Kingshunt se revendique d'ailleurs être un savant mélange de tower-defense et de hack’n’slash, teinté également de stratégie, avec la promesse de combats frénétiques. Ça fait beaucoup de choses en effet, et on espère que les développeurs sauront garder une véritable identité et ne pas partir dans tous les sens.







Pour son principe, sachez que Kingshunt envoie une équipe de 5 joueurs se battre contre une autre de 5 combattants aussi, dans une arène où ils vont devoir capturer des points d'intérêt stratégique et les protéger avec des tours et des sbires. Bien sûr, il sera possible de choisir son héros en fonction de son style de jeu et de ses compétences, sachant qu'il sera possible de le faire évoluer en skills. Il y a de tout dans la sélection des personnages, du soldat tout en armure (Isac) à la créature tentaculaire (Mortan), en passant par la sorcière qui lévite ou bien encore le combattant à la tête de renard. Il faut de tout pour faire un monde fantastique et se distinguer de la masse, que voulez-vous...