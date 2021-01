Killzone : Sony met fin au site officiel, la série est-elle morte ?

Depuis quelques heures maintenant, le site officiel de Killzone ne mène plus à rien, si ce n'est un message qui signale que la page a été purement et simplement supprimée. Un message on ne peut plus explicite, qui précise qu'à l'avenir, l'accès au site Killzone redirigera automatiquement vers le lien PlayStation.com, la franchise appartient à Sony depuis que le constructeur a racheté le studio Guerrilla Games en 2005. Que faut-il comprendre de cette manoeuvre ? Que la licence est morte et enterrée et qu'elle fait désormais partie du passé ? Il est vrai que depuis l'épisode Shadow Fall qui faisait partie des jeux de lancement de la PS4 en 2013, la série est au point mort, Guerrilla ayant bifurqué vers la licence Horizon, nettement plus grand public. Et quand on sait que le deuxième épisode, Forbidden West, est en plein développement, il est donc difficile de se dire que le studio prépare le retour d'une telle licence.







On n'oublie pas de préciser que le site officiel de Killzone n'avait plus qu'une seule utilité ces dernières années : permettre de consulter les données liés au mode multijoueur de chaque jeu. Sony et Guerrilla précisent d'ailleurs que ces statistiques ne seront plus accessibles dorénavant. Il y a donc une volonté de faire table rase des précédents opus, mais de là à dire que la franchise n'intéresse plus ses créateurs, on en doute quand même un peu.