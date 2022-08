Killer Klowns from Outer Space : le film adapté dans un jeu à la Dead by Daylight, 1er trailer

Ceux qui ont grandi dans les années 80 s'en souviennent comme un vieux trauma de ce film sur des clowns tueurs. Sorti en 1988, Killer Klowns from Outer Space va faire l'objet d'une adaptation en jeu vidéo par le studio Teravision Games pour le compte de Good Shepherd Entertainment. Le principe du jeu est repris de Dead by Daylight, à savoir un jeu multi proposant un gameplay asymétrique, différent selon si l'on est le serial killer ou la proie. Si le studio a opté pour ce parti-pris, ce n'est pas le fruit du hasard puisque Killer Klowns from Outer Space : The Game est proposé par Randy Greenback, ancien game designer du jeu Friday the 13th : The Game. Cette fois-ci, on aura droit à plusieurs clowns assassins à la place de Jason Voorhees, et l'histoire se déroulera dans la "paisible" bourgade de Crescent Cove. Il est expliqué que le jeu est développé comme un jeu-service qui bénéficiera de nombreuses mises à jour de contenu après son lancement, avec une sortie programmée pour début 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Voici le premier trailer et les éléments clefs du jeu.





Fonctionnalités clés :





Envoyez les Klowns : incarnez les légendaires Killer Klowns et coopérez à trois en mettant à profit vos pouvoirs pour chasser les humains à l’aide d’un arsenal loufoque. Planifiez votre invasion pour récolter un maximum de citoyens de Crescent Cove.



Protéger l’humanité : ripostez en équipe de sept citoyens de Crescent Cove en choisissant vos classes pour explorer la ville à la recherche de loot et d'armes de valeur. Évitez les pièges des Klowns et résistez à - ou sabotez - l’invasion alien.



Quand on arrive en ville : Crescent Cove est une arène tentaculaire idéale pour les affrontements entre 3 Klowns et 7 humains. Des lieux divers et variés en plus d’une disposition aléatoire garantissent des affrontements tendus et de nombreuses possibilités tactiques pour les deux équipes.



La peur peut changer de camp : son approche unique du gameplay cache-cache, ses systèmes de réapparition et de personnalisation, son PvPvE, ses objectifs dynamiques offrant des dénouements surprenants : Killer Klowns fait évoluer la formule du jeu d’horreur en ligne de bien des façons différentes.



Good Shepherd Entertainment, en partenariat avec Teravision et MGM, est heureux d’offrir autant d’authenticité que d’innovation dans cette toute nouvelle vision d’un univers culte. Le compositeur original du film John Massari est de retour pour une bande-son parfaitement dans le ton, tandis que les frères Chiodo, à l’origine de la création de Killer Klowns, assurent le rôle d’Executive Producers.