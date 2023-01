Killer Klowns from Outer Space : présentation des clowns tueurs en vidéo

Toujours pas de date de sortie pour Killer Klowns from Outer Space The Game, mais une nouvelle vidéo vient d'être publiée par les développeurs. Le but est de présenter les différents clowns tueurs qui tenteront de nous hanter également dans cette adaptation vidéoludique. Trapster, Tracker, Scout, Fighter et Tank, ils sont tous là avec leur corpulence et leur dégaine différente. Chacun utilisera des méthodes et des armes différentes pour essayer de nous massacrer, sachant que le jeu reprendra le concept de multi asymétrique que Dead by Daylight a popularisé ces dernières années. Pour du vrai gameplay et une date de sortie, il va falloir attendre encore un peu, mais on sait au moins que ça sortira sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.