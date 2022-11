Killer Klowns from Outer Space : comparatif vidéo entre le jeu vidéo et le film culte

Annoncé cet été, en plein mois d'août, Killer Klowns from Outer Space : The Game fait un retour inattendu en pleine période de sorties de AAA. Il s'agit d'une nouvelle vidéo partagée par l'éditeur Good Shepherd Entertainment, qui souhaite mettre en avant la fidélité du jeu vidéo par rapport au film, le matériau d'origine. Du coup, on a le droit à une vidéo comparative qui met cote à cote des séquences avec celles du jeu, histoire de prouver que les développeurs ont un grand respect pour long-métrage de Stephen Chiodo. Pour ce qui est du jeu, il s'agira d'un jeu multi avec gameplay asymétrique, reprenant le concept de Dead by Daylight, ultra populaire depuis des années. En guise d'assassins, on aura droit à plusieurs clowns tueurs, face à des civils qui devront unir leurs forces pour rester en vie. La sortie de Killer Klowns from Outer Space : The Game est attendue pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.