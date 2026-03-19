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Kena Bridge of Spirits : le jeu arrive sur Switch 2 en attendant sa suite sur les autres consoles

Kena Bridge of Spirits : le jeu arrive sur Switch 2 en attendant sa suite sur les autres consoles

Bonne nouvelle pour les possesseurs de Nintendo Switch 2 : Kena Bridge of Spirits débarquera sur la console le 26 mars 2026, soit 5 ans après sa sortie sur PS5 et PC. Développé par Ember Lab, le titre s’était fait remarquer dès sa sortie initiale en 2021, en remportant notamment plusieurs récompenses aux The Game Awards 2021. Cette version Switch 2 proposera directement le contenu de l’édition Anniversary, avec des défis supplémentaires, des tenues, des options d’accessibilité et surtout un mode New Game+ qui permet de relancer l’aventure avec toutes ses améliorations, mais avec un niveau de difficulté revu à la hausse. Sorti en septembre 2021, Kena Bridge of Spirits proposait une aventure narrative mêlant exploration, énigmes et combats exigeants, dans un univers coloré où l’on incarne Kena, une guide spirituelle accompagnée des Rot, de petites créatures aussi mignonnes qu’utiles. Un jeu très réussi qui aura droit à une suite cette année, sans plus de précision.



Kena Bridge of Spirits

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 19 mars 2026
16:47


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Kena Bridge of Spirits

Jeu : Action/Aventure
Développeur : Ember Lab
21 Sept 2021
21 Sept 2021
21 Sept 2021
26 Mar 2026

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