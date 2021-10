KartRider Drift : le Mario Kart coréen de Nexon arrive sur PS4, un trailer venu du State of Play

S'il y a bien un jeu qu'on n'attendait pas lors de ce State of Play, c'est bien KartRider Drift, un jeu de kart qui emprunte beaucoup à Mario Kart et qui avait été annoncé en 2019 sur PC et Xbox One, pour une sortie en 2020. Mais un an plus tard, le titre de Nexon se fait toujours attendre malgré de nombreuses sessions de bêta-test. Finalement annoncé sur PS4, KartRider Drift sortira sur toutes les plateformes pour 2022, sachant que la prochaine session de bêta-test se fera à partir du 9 décembre prochain et se terminera le 15 du même mois. Licence méconnue du public occidental, KartRider jouit d'une assez forte popularité en Asie et spécialement en Corée du Sud, son pays d'origine, avec plus de 300 millions de joueurs à travers le globe. Dans tous les cas, on retrouve la formule du célèbre jeu de courses de Nintendo, avec des personnages qui roule dans des karts distincts, des items à récupérer sur la route pour profiter de bonus ou faire des crasses à ses adversaires. Evidemment, tout est permis, surtout les fous-rires.