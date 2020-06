Kao the Kangaroo : un quatrième épisode confirmé, le 2e opus offert pour fêter ça

15 juin à 7h du matin : ce serait tout de même bête de ne pas en profiter.







Initiée en 2001, la saga Kao the Kangaroo aura connu deux suites (et un spin-off sur PSP), dont la dernière date tout de même de 2006 : depuis, on ne peut pas dire que notre cher héros rebondissant ait été très présent et pourtant, contre toute-attente, il fera bien son retour à travers un tout nouvel épisode, fraîchement annoncé par Tate Multimedia (qui avait édité Steel Rats en 2018).Anciennement des platformers en 3D colorés teintés de bonne humeur, on imagine que ce quatrième volet s'inscrira dans la même veine : pour le moment, on manque encore cruellement d'informations mais la firme polonaise nous garantit plus de détails prochainement. Et d'ailleurs, histoire de (re)nouer avec la franchise, Kao the Kangaroo Round 2 est en ce moment offert sur Steam jusqu'au lundi