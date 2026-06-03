ILL : le FPS hardcore revient avec du gameplay particulièrement violent et répugnant

Parmi les nombreuses annonces du State of Play de ce 2 juin 2026, ILL est sans doute l'un des jeux qui a le plus marqué les esprits. Développé par Team Clout et édité par Mundfish Powerhouse (les mecs derrière le bon Atomic Heart), le survival horror est revenu avec une nouvelle séquence de gameplay particulièrement spectaculaire qui confirme ses ambitions : proposer une expérience de body horror aussi violente que dérangeante. Dès les premières secondes de ce nouveau trailer, le FPS impressionne par son rendu visuel photoréaliste et son ambiance oppressante. Mais c'est surtout son système de dégâts localisés qui attire l'attention. Chaque blessure infligée aux créatures semble être simulée avec un niveau de détail rarement vu dans le jeu vidéo. Membres arrachés, os brisés, décapitations et déformations corporelles s'enchaînent dans une démonstration aussi fascinante qu'inconfortable à regarder.









Contrairement à de nombreux jeux d'horreur où la fuite constitue souvent la meilleure option, ILL mise sur un système de combat particulièrement brutal. Les joueurs pourront utiliser aussi bien des armes à feu que des armes de mêlée pour survivre aux horreurs qui peuplent ce mystérieux fort envahi par une entité inconnue. Le trailer montre notamment qu'un simple tir de fusil à pompe bien placé peut arracher une jambe ou déchiqueter une partie du corps d'un ennemi, modifiant instantanément son comportement et sa capacité à attaquer. Cette gestion dynamique des blessures ne semble d'ailleurs pas être un simple effet visuel, car Team Clout promet une véritable composante de gameplay où chaque impact compte. On en salive d'avance. Après plus de cinq ans de développement, Team Clout n'a toutefois pas encore dévoilé de date de sortie précise. Pour l'heure, ILL est attendu courant 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avec la promesse d'une aventure horrifique qui pourrait bien repousser les limites du genre.



























