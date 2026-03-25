Horizon Forbidden West : un patch surprise a été déployé, vous allez faire des économies

Comme ça, sans prévenir, Guerrilla Games a déployé une nouvelle mise à jour pour Horizon Forbidden West, uniquement sur PS5. La version 1.30 du jeu apporte un changement minimal mais plutôt utile : le support du mode "Économiseur d’énergie" de la console, qui réduit légèrement les performances des jeux afin de limiter la consommation électrique de la console. Pour activer ce mode, il suffit de suivre le chemin suivant : Paramètres > Système > Économie d’énergie > Utiliser Power Saver. Une fois le patch installé, la vignette du jeu sur la PS5 affichera une petite icône en forme de feuille, indiquant que le mode est actif. Si ce support a mis du temps à arriver, il n’est pas totalement inédit : de nombreux studios tiers ont déjà intégré cette option dans leurs jeux. La mise à jour d’Horizon Forbidden West arrive donc tardivement, mais mieux vaut tard que jamais comme on dit.





Autrement, la franchise Horizon s’est imposée comme l’une des licences majeures de Sony en quelques années, avec plus de 40 millions d’exemplaires vendus à travers deux épisodes principaux et plusieurs spin-offs. Entre un film live-action et deux expériences multijoueur (l’une développée par NCSOFT, l’autre par Guerrilla Games), Sony prépare l’avenir de la saga avec soin. Horizon 3 reste pour l’instant un projet lointain, mais le studio néerlandais n’a pas hésité à revenir sur Horizon Forbidden West, quatre ans après sa sortie, pour ce petit patch utilitaire. En revanche on sait que le futur de la franchise va se concrétiser avec Horizon Hunters Gathering, une nouvelle expérience qui s’éloigne de la formule classique en adoptant un style plus cartoon et en se tournant vers le multijoueur coopératif, avec une touche de rogue-like. Les joueurs pourront former des escouades avec plusieurs personnages aux compétences et aux histoires diférentes. Hâte de le tester dis donc...



