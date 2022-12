Hellboy Web of Wyrd : un jeu d'action rogue-lite en cel-shading, voici le 1er trailer

Hellboy : Web of Wyrd qui va permettre au personnage créé Mike Mignola d'essayer l'aventure en jeu vidéo. Développé par Upstream Arcade en collaboration avec l'éditeur Good Shepherd Entertainment, ce jeu est un rogue-lite bénéficiant d'une réalisation en cel-shading, ce qui permet de coller à l'ambiance comic-book, mais aussi de faire des économies en terme de production. On ne sait pas grand-chose du jeu pour le moment, d'autant que le trailer ne dévoile rien du gameplay, mais il a été précisé que l'histoire suivra le Hellboy du début des années 80, avec une histoire d'enquête sur la Butterfly House, un lieu où des expérience bizarres ont été faites. Hellboy : Web of Wyrd n'a pas de date de sortie pour le moment, mais on sait qu'il arrivera sur

Parmi les annonces des Game Awards 2022 qui ont retenu notre attention, il y a celle dePC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.