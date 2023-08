Hellboy Web of Wyrd : le gameplay révélé, la date de sortie aussi

Depuis son annonce il y a un an et demi aux Game Awards 2022, Hellboy Web of Wyrd n'avait plus donné aucun signe de vie. Mais avec la gamescom 2023, Good Shepherd Entertainment a jugé que le timing était plutôt bon pour balancer une nouvelle vidéo du jeu. Il s'agit de la première qui nous révèle le gameplay de ce qui sera un rogue-lite, avec une réalisation en cel-shading, ce qui lui permet d'être proche des comics américain. Le gameplay quant à lui reste à ce jour très flou, malgré cette nouvelle vidéo, et on aurait aimé un plus de détails de la part du créateur, à savoir Mike Mignola. En attendant une autre vidéo, sachez que Hellboy Web of Wyrd débarquera dans les bacs et les stores online le 4 octobre 2023 sur PC, PS, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.