Hellboy Web of Wyrd : le jeu est sorti, malheureusement dans l'indifférence la plus totale...

Grand nom des comic-books et de la pop culture fut un temps, Hellboy ne semble plus vraiment jouir d'un élan de popularité. Preuve en est avec la sortie du jeu vidéo Hellboy Web of Wyrd, disponible depuis hier dans l'indifférence la plus totale... Difficile en effet d'exister aux côtés de Marvel's Spider-Man 2 et de Super Mario Wonder, les deux grosses sorties de cette semaine. Pourtant, ce Hellboy Web of Wyrd, édité par Good Shepherd Entertainment en partenariat avec Dark Horse Comics, a été lancé au petit prix de 24,50€ et nous propose d'incarner ce héros qui a d'ailleurs été doublé par Lance Reddick, son dernier rôle jeu vidéo avant son décès prématuré et soudain. L'histoire nous emmènera dans le royaume du Wyrd, où des pics psychiques ont été enregistrés aux quatre coins du globe, tandis qu’un agent du Bureau of Paranormal Research and Defense (B.P.R.D) est porté disparu, alors qu’il mène une enquête sur la mystérieuse Maison Papillon. Entre enquêt, exploration et baston, Hellboy Web of Wyrd essaie de retranscrie toute l'essence de la BD. Est-ce que cela sera suffisant ? Difficile à dire tant les tests autour du jeu se font rare...