Hellblade Senua's Sacrifice enfin optimisé pour Xbox Series X|S, un trailer détaille les nouveautés

Alors qu'on attend que Ninja Theory daigne bien nous montrer les premières vraies images de gameplay de Senua's Saga : Hellblade 2, le studio anglais annonce par surprise en ce mois d'août l'arrivée du patch next gen' sur Xbox Series X|S pour son premier épisode. En effet, au moment où nous écrivons ces lignes, il est d'ores et déjà possible de bénéficier de cette mise à jour dédiée aux nouvelles machines de Microsoft. Si certains joueurs PlayStation ne comprennent pas qu'une version PS5 ne soit pas d'actualité, on vous rappelle que le studio a été racheté par Microsoft en 2018 et qu'il officie sous pavillon Xbox depuis. Quoi qu'il en soit, sachez qu'on peut profiter d'un jeu plus beau (en 4K et avec des graphismes enrichis), doté du Ray-Tracing DirectX, d'un mode résolution, d'un framerate allant jusqu'à 120fps et d'autres options supplémentaires. Histoire d'illustrer le tout, on a aussi droit à une vidéo.