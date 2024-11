Hela : du gameplay 4K pour le nouveau jeu des créateurs d'Unravel

Coldwood Interactive, entreprise suédoise qui s'était fait remarquer par le j

Révélé lors de la gamescom 2024 en août dernier, Hela est le premier jeu de Windup Games, un tout nouveau studio qui a été fondé par des anciens deeu Unravel en 2016. Rappelez-vous, il s'agissait d'un plateformer en coopération qu'Electronic Arts avait mis en avant pour en faire la figure de proue de sa gamme "jeux indé", les fameux EA Originals. Quelques années plus tard, le divorce a été consommé et les fondateurs du studio ont donc quitté le sillon d'Electronic Arts pour fonder Windup Games.Avec Hela, on va garder plusieurs éléments similaires à Unravel, à commencer par le monde miniaturisé, puisque là encore, on va parcourir un univers à travers les yeux d'une souris, qui va apporter son aide à une sorcière qui est tombée malade. L'objectif est donc de parcourir un monde scandinave pour récolter des ingrédients, afin de concocter des potions magiques pour permettre à la sorcière de retrouver des forces. Pour ce faire, il faudra braver de nombreux obstacles, résoudre une palanquée d'énigmes et c'est seul ou à plusieurs qu'il sera possible de faire cette aventure, puisque là aussi, Hela va mettre en avant la coopération, soit en local en écran scindé, soit en ligne. Pour le moment, aucune date de sortie n'est prévue, car il semblerait que le projet n'en soit qu'à ses débuts.