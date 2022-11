HAWKED : un nouveau shooter en ligne avec des airs d'Indiana Jones, 1er trailer

A noter que Hawked sera disponible via une phase d'Alpha fermée, du 24 au 28 novembre sur Steam et que toutes les infos à ce sujet sont disponible sur le site officiel du jeu. Vous savez tout !

















Dans la grande famille des shooters multi en ligne, on va pouvoir compter sur HAWKED, un FPS qui vient tout juste d'être annoncé par UPWAKE.ME, éditeur et développeur qui compte lancer l'alpha dès ce 24 novembre prochain sur Steam. Afin de profiter de l'engouement de l'annonce, le studio nous annonce qu'un seul mode sera disponible dans quelques jours, à savoir le mode Chasse qui sera disponible en solo comme en équipe de trois personnes. Le premier trailer, qui ne dévoile aucune image de gameplay, nous permet en revanche de nous imprégner de cette première ambiance, très Indiana Jones dans l'esprit. Il faut dire que l'un des héros arbore carrément la tenue du personnage incarné par Harrison Ford au cinéma, chapeau sur la tête et fouet à la main. Un fouet qui sera d'ailleurs l'un des éléments majeurs du gameplay, puisque les personnages pourront s'en servir pour s'aggriper et se balancer au-dessus du vide. Une sorte de grappin, mais en moins extensible on va dire...Le jeu se déroulant sur une île mystérieuse, et des temples mystiques, il faudra faire trouver des trésors et autres artefacts, tout en prenant soin de ne pas se faire dévorer par des créatures peu accueillantes. Mais ce n'est pas tout, les niveaux mettront aussi les joueurs face à des énigmes à résoudre, sachant que des pièges sont aussi posés un peu partout dans les niveaux. Quand on vous dit que Indiana Jones a influencé les développeurs... Ces derniers précisent d'ailleurs qu'il y a plusieurs façons d'obtenir des artefacts : soit en les récupérant sur des joueurs vaincus, mais aussi lors de rencontres PvE. En effet, lors de ces rencontres, un joueur peut obtenir jusqu'à quatre glyphes avec lesquels il peut ouvrir un coffre, dans lequels on peut trouver plusieurs artefacts. Le joueur qui repart avec le plus d'items précieux sera vainqueur de la partie, mais les développeurs souhaitent que l'extraction d'un seul artefact soit suffisamment gratifiante pour que tout joueur ait le sentiment de pouvoir accomplir quelque chose de valable à chaque match. Soit.