Harry Potter : une annonce imminente pour le jeu secret en open world ?

Souvenez-vous : en 2018, un trailer pour le moins sacrément crédible émergeait sur le web et montrait un jeu Harry Potter totalement inédit, au budget AAA et s'inscrivant même en monde ouvert. À en croire les informations qui accompagnaient cette fuite croustillante, ce projet ambitieux serait développé par Avalanche Software, à qui l'on doit notamment Disney Infinity (à ne pas confondre avec Avalanche Studios, les Suédois derrière Just Cause). Figurez-vous qu'à en croire les récents bruits de couloirs et les quelques indices disséminés ci et là, le fameux jeu pourrait bien être officialisé prochainement.Et les signaux nous viennent tout droit d'Avalanche Softwarte, justement, dont la récente offre d'embauche demande un "Lighing Technical Artist" pour un "titre AAA bientôt annoncé". Bien sûr, n'oublions pas de mentionner que l'annonce est postée directement par Warner Bros, société qui possède Avalanche Software et, bien sûr, une certaine franchise Harry Potter... D'ailleurs, le développeur Troy Leavitt confirme bien qu'un soft sera annoncé prochainement, renforçant un peu plus la crédibilité de l'information.Pour rappel, ce Harry Potter unique vous laisserait la possibilité de créer et d'incarner votre propre étudiant de Poudlard dans une aventure prenant place au XIXe siècle. Alors arrivé en cinquième année, le sorcier (ou sorcière) serait au cœur d'étranges phénomènes car, n'oublions pas, il s'agit tout de même de l'école la plus craignos du monde, mettant en danger la vie de bien des élèves. En quelque sorte, c'est badass.