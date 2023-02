Harmony The Fall of Reverie : un nouveau jeu narratif signé Don't Nod (Life is Strange)

Connu et reconnu dans le monde avec des titres tels que Remember Me, Life is Strange ou bien encore Vampyr, le studio parisien Don't Nod a révélé son nouveau projet lors du Nintendo Direct du 8 février 2023. Il s'agit de Harmony : The Fall of Reverie, une expérience narrative unique qui arrivera aussi sur PC, PS5 et Xbox Series en plus de la Nintendo Switch. Le trailer qui accompagne son annonce est rempli de mystère, aussi bien dans sa proposition scénaristique que son gameplay à peine esquissé. D'après la description du jeu fournie dans le communiqué, le jeu nous permettra de voir l’avenir et de prendre des décisions en conséquence, le but étant de rétablir l'équilibre fragile entre notre monde et Rêverie, le monde des divinités. Le joueur endossera le rôle de Polly, une jeune femme de retour dans sa ville natale après avoir passé plusieurs années à l'étranger.En revenant sur ses terres, elle va s'apercevoir qu'elle possède un don de clairvoyance qui la lie à Rêverie, le monde régi par les divinités qui représentent les Aspirations de l'humanité : Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité. En passant dans ce monde, Polly devient alors Harmonie, une déesse dotée du pouvoir de choisir l’Aspiration qui devra régner sur Rêverie. C'est donc au joueur de switcher entre les personnages de Harmonie et de Polly pour rétablir l'équilibre. Ce changement d'identité est lié d'ailleurs à une mécanique de gameplay, puisque chaque action en tant que Polly ou Harmonie, a des conséquences sur les deux mondes et donnera accès à plusieurs embranchements narratifs. Les développeurs promettent d'ailleurs une rejouabilité conséquente grâce à cela.

La sortie de Harmony : The Fall of Reverie est attendue pour juin 2023.