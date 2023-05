Harmony The Fall of Reverie : enfin du gameplay pour le nouveau jeu de Don't Nod

Harmony The Fall of Reverie est le prochain jeu des studios Don't Nod, mondialement connus pour la série des Life is Strange. Après plusieurs mois sans nouvelle, le jeu qui se veut être une expérience narrative tient enfin sa date de sortie, ou plutôt ses dates de sortie. En effet, Harmony The Fall of Reverie sortira d'abord sur PC et Nintendo Switch le 8 juin 2023, alors que les versions PS5 et Xbox Series arriveront en décalé, le 22 juin prochain. Quinze jours d'attente, mais rien de bien grave, d'autant qu'une démo jouable est déjà programmée sur Steam

Annoncé en février dernier,dans le cadre de la LudoNarraCon, qui se tiendra du 4 au 8 mai 2023. Une démo qui restera accessible jusqu'au 21 mai et qui couvrira le premier acte du jeu, en mettant notamment en avant l’univers, l’histoire et les personnages.

Pour rappel, Harmony The Fall of Reverie nous permettra d'incarner le personnage de Polly, une jeune femme de retour dans sa ville natale dans l'espoir de retrouver sa mère mystérieusement disparue. Très vite, notre jeune femme s'aperçoit qu'elle a un don de clairvoyance, qui la lie à un autre monde, Rêverie, dans lequel elle devient Harmonie. Du coup, elle va devoir tenter de rétablir l'équilibre entre son monde et celui de Rêverie, le royaume d’êtres divins connus sous le nom d'Aspirations : Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité. Le jeu misera sur les deux mondes et permettra aux joueurs de passer d'une scène à une autre, d'entrevoir l'avenir et découvrir ainsi de nouveaux embranchements.