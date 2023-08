Half-Life 2 va revenir dans une version remasterisée RTX, première vidéo

Le Future Games Show de la gamescom 2023 nous a permis d'avoir de belles surprises, comme l'annonce d'une version revue et corrigée de Half-Life 2, soutenue par NVIDIA et toutes ses nouvelles technologies RTX et DLSS 3. Il ne s'agit pas vraiment d'un remaster officiel spervisé par Valve Software, mais l'envie de 4 équipes de moddeurs qui se sont regroupées sous le nom d'Orbifold Studios. Ensemble, ils vont travailler pour faire en sorte que Gordon Freeman revienne plus beau que jamais. Les membres de ces développeurs passionnés n'en sont pas à leur premier coup d'essai, puisqu'on leur doit déjà Quake 2 RTX, Minecraft RTX et Portal Prelude RTX. Et les premières images annoncent évidemment un jeu qui reprendra vie plus de 20 ans après sa sortie et qui a révolutionner le monde du FPS avec sa physique incroyable et ses PNJ scriptés. On ne sait pas ce que la licence va advenir, malgré la sortie et le succs de à Half-Life Alyx, mais Valve Software ne devrait pas trop sous-estimer son potentiel commercial. Il faudra en revanche se montrer patient car le projet ne fait que commencer et que les équipes font encore des appels à candidatures, du moment que l'on a des connaissances en modding 3D et en Art 3D. On a hâte de voir le projet en tout cas.