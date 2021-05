Hades : le jeu va aussi sortir sur PS4, d'autres plateformes en vue ?

Indéniablement, Hades fut l'une des meilleures surprises de l'année dernière. Raflant de nombreux prix et bénéficiant d'une réception critique dantesque, le roguelite de Supergiant Games s'est vite imposé une valeur sûre du PC : depuis quelques mois, le titre s'est porté également sur Switch... et devrait prochainement rejoindre le camp de Sony. Du moins,Comme d'habitude, il ne s'agit pas là d'une annonce à proprement parler mais étant donné le statut très officiel de cette organisation, l'information est tout à fait fiable et ce n'est donc plus qu'une question de temps avant que les développeurs ne fassent une déclaration. Évidemment, cette édition PS4 laisse penser que le studio pourrait exporter son jeu sur d'autres supports, que ce soit la PS5 ou les machines Xbox.