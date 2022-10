Gunbrella : on a joué au jeu mi-flingue mi-parapluie de Devolver, nos impressions

Si le pixel art est une nouvelle fois au rendez-vous dans Gunbrella, le noir et blanc de Gato Roboto laisse ici la place à des tons majoritairement ocres et automnaux. Les couleurs rouge, orange, jaune et marron, dont plutôt tristes, prédominent, et ce n'est pas un hasard. Les développeurs présentent en effet leur nouvelle production comme un jeu d'action-aventure noir-punk. Moins codifié que le steampunk ou le dieselpunk, ce genre nouveau semble tout aussi sombre et rétro-futuriste. L'ambiance de Gunbrella évoque clairement un western uchronique et déprimant, quelques touches d'humour venant tout de même égayer l'ensemble, notamment lors des dialogues avec certains PNJ. Mais certaines références nous ramènent rapidement à un imaginaire angoissant, à l'image de la ville appelée… Orwell. La progression dans la démo, qui semble être constituée du début de l'aventure, révèle également une ambiance lovecraftienne. Le pixel art a beau afficher des petits personnages 2D tout mignons, on croise très rapidement un culte kidnappant des habitants afin de réaliser des sacrifices humains, dans le but d'invoquer une créature guère ragoûtante, assez proche du monstre-héros de Carrion. Cette dernière fera d'ailleurs office de boss de fin de démo, tandis que la bande-annonce du jeu dévoile également la présence d'un rat géant et de quelques autres raffinements gore. Si le protagoniste de Gunbrella est capable d'interroger des personnages et dispose d'un calepin dans lequel sont automatiquement notés les divers objectifs et indices, le gameplay fait surtout la part belle à l'action et aux grosses éclaboussures de sang. Et pour se démarquer de la concurrence, il possède un atout de taille...





PAR LE POUVOIR DU PARAPLUISTOLET !





Les plus perspicaces d'entre vous auront certainement capté immédiatement que le mot Gunbrella provient de la contraction de "gun" et "umbrella". Mi-flingue mi-parapluie, cet équipement vraiment pas banal semble être la seule arme du jeu, différentes munitions venant tout de même lui conférer différents usages. Les cartouches de base, disponibles en nombre infini, occasionnent des tirs de type fusil à pompe, mais nous avons également pu ramasser des munitions aux effets de mitrailleuse, ainsi que des grenades. Il y a fort à parier que le reste de l'aventure proposera une panoplie encore plus variée. Peut-être même sera-t-il possible à un moment de tirer tout en déployant le parapluie ? A moins que l'alternance entre tirs et parapluie reste de mise pour ne pas rendre le personnage surpuissant. Il faut dire que l'ustensile de protection ne manque déjà vraiment pas d'utilité. Il permet de réaliser un dash, donc de sauter plus haut si on l'oriente en l'air, de planer et donc de ralentir et contrôler les chutes, de transformer certaines cordes tendues dans le décor en véritables tyroliennes, de se protéger de certains pics présents dans les niveaux et, surtout, de bloquer la plupart des tirs adverses.







Cerise sur le gâteau : si on déploie le parapluie juste avant l'arrivée d'un projectile, celui-ci est alors retourné à l'envoyeur. Les affrontements se transforment en véritables chorégraphies où l'on alterne et cumule tirs, protection, renvois et déplacements aériens. Chaque niveau peut ainsi être parcouru de manière très différente. Les timides planeront et dasheront pour éviter certains ennemis, tandis que les téméraires fonceront dans le tas en se protégeant aux bons moments. Pour l'heure, le niveau de difficulté n'est pas très élevé, car la plupart des ennemis meurent après reçu seulement un ou deux tirs rapprochés. De plus, des bancs de sauvegarde régénérateurs de vie sont disposés régulièrement dans les décors. Le jeu n'étant pas prévu avant 2023, l'équilibre a largement le temps d'être revu, tout comme certains bugs. Nous avons par exemple du faire face à un premier lancement assez perturbant, car le jeu tournait littéralement au ralenti (à vue de nez, à un quart de sa vitesse normale), tandis que le mode plein écran semble interdire pour le moment la réalisation de captures d'écran sous Steam. Rien d'inquiétant à ce stade du développement.