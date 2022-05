Gunbrella : la nouvelle pépite de Devolver annoncée sur Switch, trailer et premières infos

Gunbrella, la nouvelle pépite des créateurs de Gato Roboto (Doinksoft). D'après ce que l'on nous explique, le joueur devra incarner un bûcheron en quête de vengeance. Équipé de son Gunbrella, il pourra planer, se propulser dans les airs, plonger, et bien évidemment, combattre, tout ça dans un univers sculpté en 2D et où les ressources naturelles commencent à manquer. Comme on pouvait s'y attendre, il y aura moyen d'améliorer les capacités du Gunbrella, sachant que l'on nous parle également d'enquêtes à mener pour donner un coup de main à différents personnages.







Notre bûcheron devra naturellement franchir différents niveaux - on nous parle notamment d'une ville où règne une secte, ou encore d'une forteresse bâtie sur une décharge. Les développeurs nous promettent aussi des "rebondissements sinistres" sans trop en dire sur le sujet. Présenté comme un jeu d'action-aventure noir-punk, Gunbrella est attendu pour 2023 sur Nintendo Switch et PC. Nul doute qu'il aura l'occasion de se remontrer d'ici là.





































































Si l'on devait retenir un jeu de l'Indie World qui s'est achevé il y a une trentaine de minutes, ce serait