On a joué à GreedFall 2 : une suite qui veut tout changer, mais on reste

Parmi les jeux auxquels on a pu jouer lors de la Nacon Connect en mai dernier, il y avait TieBreak et le prochain Test Drive Unlimited que je vous ai d'ailleurs présentés le mois dernier. Mais ce n'était pas tout, il y avait également un certain Greedfall 2 qui était jouable sur place, et ce malgré les nombreuses coupures de courant dont il a été victime tout au long de notre session. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette suite, les fans du premier Greedfall l'attentent depuis 5 ans déjà, puisque le premier épisode avait permis au studio français Spiders de nous offrir leur projet le plus ambitieux. Tout n'était pas parfait, en raison surtout de son budget AA un brin limité, mais il y avait de belles idées et surtout une envie de faire aussi bien que les cadors du genre tels que Dragon Age et The Witcher, en matière de RPG. Pour ce nouvel épisode, les concepteurs chez Spider ont décidé de repartir presque d'une feuille blanche, aussi bien au niveau de l'histoire que des mécaniques de gameplay, quitte à déstabiliser les fans du premier épisode, et je vais tout vous détailler.

Le studio Spiders Games, vous devez forcément connaître. Avant son rachat par Nacon en 2019, le studio français a travaillé conjointement avec Focus Entertainment, avec qui ils ont sorti des titres tels que Of Orcs and Men, Mars War Log, Bound by Flame ou bien encore Technomancer. Tous sont des RPG avec plus ou moins de réussite, mais une chose est sûre, le studio a décidé de se spécialiser dans le genre. En 2022, ils ont toutefois étendu leur savoir-faire au Souls-like avec Steelrising, qui là encore, était pétri de bonnes intentions, mais qui manquait de finitions pour s'imposer comme un incontournable du genre, ou au moins une alternative. C'était sympa, mais pas assez marquant, la faute là aussi à des moyens financiers et techniques limités. Pas de suite pour Steelrising pour le moment du coup, mais un retour dans l'univers de Greedfall.







RÔLES INVERSÉS



Dans le premier épisode, on découvrait Teer Fradee et cet univers européen-post-renaissance-fantastique assez singulier où dans un XVIIè siècle uchronique, on se retrouve avec pas mal d'éléments surnaturels, comme la magie et des monstres, ce qui nous change agréablement du sempiternel médiéval-fantastique, ou des futurs dystopiques très à la mode ces derniers temps. Cet univers permettait au joueur d'arpenter à la fois des environnements urbains et des étendues sauvages. Dans le premier Greedfall, on incarnait un colon venu profiter des richesses d'un île vierge de toute invasion, "uncharted" comme disent les anglo-saxons. Dans Greedfall 2, les rôles sont inversés et on incarne cette fois-ci le rôle d'un Doneigad, qui est en réalité un sage pour les autochtones. C'est quelqu'un sur qui on peyt compter pour protéger son peuple, mais aussi être un leader exemplaire. Le changement de perspective est intéressant, d'autant que Greedfall 2 n'est ni une suite, ni une préquelle, mais une version alternative au premier épisode, puisque l'histoire se déroule parallèlement aux événements du premier épisode. Evidemment, impossible d'en voir les conséquences dans nos 2h de jeu, mais on imagine déjà des croisements entre les deux jeux durant l'aventure.







En fait, ces 2h de jeu étaient là pour prendre connaissance des changements opérés par les développeurs, notamment concerant le système de combat, qui était l'un des principaux défauts du premuer Greedfall et qui a été largement conspué par les joueurs dans les forums et autres réseaux sociaux. Du coup, les développeurs de Spiders ont décidé d'apporter de la nuance dans les affrontements. Certes, ils seront toujours en temps réel, mais cette fois-ci, il sera possible de mettre le jeu en pause, afin d'y intégrer une composante tactique. De la même façon que dans Dragon Age Inquisition, qui a sans doute été une source d'inspiration de ce Greedfall 2, il est possible de freezer le jeu à tout moment afin d'étudier les meilleures possibilités pour sortir vainqueur d'un affrontement. On peut vraiment agir sur tout quasiment, de la direction à donner à vos compagnons, le fait d'attaquer, de se protéger, de soutenir, de se soigner, ou carrément prendre la fuite, l'idée est d'injecter une parte de stratégie dans les combats. Forcément, cela a un impact sur le déroulé des actions, qui est du coup ralenti et qui offre un rythme beaucoup plus lent. A contrario, on gagne en possibilités de jeu, avec une meilleure compréhension de la situation, des forces et des faiblesses des ennemis, etc. Je ne sais pas trop comment les joueurs vont réagir face à ce changement de cap assez drastique, mais on sent sur le studio Spiders souhaite séduire un public bien précis dans le jeu de rôle. C'est quitte ou double, mais au moins, on ne pourra pas reprocher aux développeurs de ne pas tenter des choses. Cela dit, je tiens à préciser qu'il est tout à fait possible de garder l'approche classique, sans pause tactique, mais on sent quand même que le jeu a été bâti autour de cette mécanique.







Bien sûr, comme tout RPG qui se respecte, Greedfall 2 va permettre au joueur de customiser son joueur comme il l'entend, que ce soit physiquement que au niveau de ses compétences et des classes proposées. Si les combats font partie du coeur du gameplay, il ne faut pas oublier qu'il exist plusieurs manières d'arriver au bout de ses missions, avec notamment les talents d'orateur pour inceptionner les gens, ou fire usage de l'infiltration pour éviter la confrontation en frontal. On va pas vous mythonner, mais en l'état, l'infiltration reste toujours aussi pauvre et rudimentaire que dans le premier épisode, donnant l'impression d'une mécanique qui n'a pas évolué depuis les années 2005. Espérons qu'on puisse se déguiser pour tromper la vigilance des ennemis comme dans le premier épisode, en espérant que cette fois-ci la tenue de nos compagnons soit prise en compte par le jeu, histoire d'apporter de la véritable immersion dans le jeu.







BUDGET TOUJOURS AUSSI LIMITÉ



En 2h de temps, on n'a pas pu faire grand-chose soyons honnête, mais une chose est sûre, il se dégage toujours cette sensation de jeu développé avec un budget restreint. Techniquement, le jeu est loin d'être honteux, surtout que la direction artistique arrive à faire mouche, mais c'est au niveau des animations que ce Greedfall 2 a du mal à convaincre. Tout semble saccadé, un peu lourdaud aussi dans les déplacements, avec des PNJ souvent figés, aux animations robotiques et l'univers manque clairement de vie. Alors que 2025 pointe le bout de son nez, on se retrouve toujours avec des environnements inertes qui nous empêchent de nous investir émotionnellement encore. Bien sûr, le jeu va tenter de convaincre via ses système RPG et on espère que les développeurs parviendront à concrétiser toutes leurs idées. Pour le moment, le jeu n'a pas de date de sortie, mais l'Early Access est ouvert et donc il est possible de participer à ce test grandeur nature avec le studio Spiders. Donc, vous l'avez compris, pour le moment, je reste mitigé, mais sait-on jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.