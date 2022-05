Greedfall 2 : une suite annoncée pour 2024, voici le 1er trailer et les infos

Sorti en 2019, le premier Greedfall fut un énorme succès pour le studio Spiders et son éditeur Nacon, puisque 2 millions d'exemplaires du jeu avaient été vendus. Fort de cette confiance, les deux entreprises françaises ont décidé de remettre le couvert et de lancer la production d'une suite, officialisée lors de la BigBen Week qui s'est tenu hier à 15h en ligne. Greedfall 2 : The Dying World reprend donc les mécaniques introduites dans le précédent opus avec une structure très portée sur les choix et la narration, mais qui proposera un gameplay plus affirmé et surtout plus tactique. On apprend que l'histoire de Greedfall 2 se situe trois ans avant les événements du premier volet et les aventures de De Sardet. On prendra les commandes d'un natif de Teer Fradee qui a malheureusement été arraché de force à son île pour être emmené sur le continent de Gacane, terre d’origine des colons. Forcément, ce dernier va tout faire pour fuir le joug de ses tortionnaires, mais de manière intelligente, en usant de diplomatie, de ruse ou de combat quand c'est nécessaire. On nous promet une suite plus ambitieuse, des décors plus grands, plus variés et bien plus de nouveaux personnages. Sa sortie est déjà programmée pour 2024, ce qui signifie que la production a dû démarrer récemment...