God of Rock : du gameplay commenté et une date de sortie pour ce jeu de baston musical

Annoncé en pleine gamescom cet été, God of Rock n'avait plus donné aucun signe de vie depuis. Pire encore, il avait été entendu que le jeu sortirait à l'hiver 2022 pour tenter sa chance à Noël. Finalement, les développeurs de Modus Games ont préféré repousser la date de sortie, fixée désormais au 18 avril 2023. Afin de ne pas créer de drama sur Twitter suite à ce report, une vidéo de gameplay commentée a été publiée, afin de nous montrer comment fonctionne les mécaniques de jeu. Rappel pour les gens qui sont passés à côté de ce titre, il s'agit d'un jeu musical qui repose sur des fondamentaux d'un jeu de baston. Oui, dit comme ça, le mélange est plus que chelou, mais in-game, il y a de belles idées. Le jeu se présente comme un jeu de combat on ne peut plus classique, avec les jauges de santé et de super, sauf qu'il faut prendre en compte les notes qui défilent en bas de l'écran. Chaque couleur de note correspond à des coups spécifiques, et il faut appuyer dessus au bon moment pour déclencher les coups, les attaques spéciales, et même les furies. Histoire d'aller à fond dans le délire, God of Rock présente aussi des séquences où il fait réaliser des commandes spéciales à base de quart de cercle, comme dans du versus fighting classique. En loupant des notes, ou n'étant plus dans le tempo vous rend vulnérable, baissant votre garde.