God of Rock : c'est un jeu de baston musical, premier trailer et infos

Les jeux musicaux sont en déclin aujourd'hui, mais il fut une époque où tout le monde ne jurait que par ça. Sans doute nostalgique de cette période, le studio Modus Games entend bien faire rayonner le genre avec un nouveau titre au concept inédit, voire conceptuel. Avec God of Rock, l'idée est de mélanger jeu de baston avec jeu musical et c'est lors de la gamescom 2022 que le titre a été annoncé et même présenté. L'écran se présente comme un jeu de combat classique, avec ses deux combattants, leurs jauges de santé et de pouvoir, auxquels a été ajouté des partitions de notes à valider en bas de l'écran. Comme pour un Taiko no Tatsujin, il faut tapoter sur les notes de couleur qui défilent, afin d'envoyer des mandales et des coups spéciaux pour affaiblir l'adversaire. L'objectif est en effet de faire monter la jauge en jouant les notes dans le tempo du morceau, pour ensuite les dépenser pour déclencher des attaques EX et des coups, ce qui a pour conséquence d'ajouter de la complexité aux morceaux. Pour gagner le duel, il faut parvenir à exécuter la furie, sachant que chaque combattant-musicien possède ses propres caractéristiques. Là où God of Rock va jusqu'au bout de son délire, c'est qu'il va falloir exécuter des commandes spéciales comme dans un véritable jeu de baston, avec des quarts de cercle à faire.Modus Games annonce 12 personnages jouables au lancement, chacun disposant de ses propres caractéristiques bien sûr, mais seulement 8 stages seront prévus. En revanche, côté musique, on sera servi avec pas moins de 40 morceaux au total, sachant que la difficulté ira crescendo. Plusieurs modes sont prévus : "Narratif" pour connaître l'histoire de chaque perso, "Entraînement", "Multi local et online" où il sera possible de partager son classement, et enfin "Editeur de Niveaux" pour créer ses propres morceaux. La sortie de God of Rock est attendue pour cet hiver 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.