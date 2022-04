Ghostbusters VR : un jeu en vue FPS en réalité virtuelle, premier trailer

Ghostbusters VR, développé par le studio nDreams, habitué des jeux en réalité virtuelle. Le studio travaille en collaboration avec Sony Pictures Virtual Reality pour que le rendu soit fidèle à ce que représente la saga, très en vogue depuis la sortie du très bon Ghostbusters Afterlife. Malgré un premier trailer qui ne dévoile pas grand-chose et qui ne semble pas être représentatif du résultat final, on sait que le jeu se présentera en vue subjective et qu'on partira en escouade pour aller chasser du fantôme.

Oculus

C'est le one more thing du Meta Quest Gaming Showcase qui a cloturé l'événement avec ferveur, à savoir l'annonce de Le site officiel nous explique toutefois qu'il sera possible de jouer en coop' jusqu'à 4 dans une campagne qui promet d'être nintensive. Etant donné la nature du jeu, on espère tout de même avoir quelques sursauts, voire jump-scares, histoire de nous donner des sensations. Pas de date de sortie pour le moment, tout juste sait-on qu'il sortira uniquement surMeta Quest 2.