Ghostbusters VR : le jeu sortira aussi sur PlayStation VR 2

Ghostbusters VR sortira également sur PlayStation VR 2. C'est en effet ce qu'indique le studio nDreams par le biais de Twitter, en se gardant bien de communiquer une quelconque fenêtre de sortie. Logique, compte tenu que Sony Interactive Entertainment refuse de laisser filtrer quoi que ce soit quant à l'arrivée de son nouveau casque de réalité virtuelle. Selon certaines rumeurs, l'objet ne devrait pas débarquer avant 2023 étant donné que la crise sanitaire a fortement impacté le marché des composants électroniques.





Get those proton packs prepped for next gen 👀 We can confirm that Ghostbusters VR is coming to PlayStation VR2! 👻



We can’t wait to bring @ghostbusters to virtual reality with our friends at @sonypicturesvr!



Learn more 👉 https://t.co/qN6gQi3DBg#GhostbustersVR #PSVR2