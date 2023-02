Ghost Trick de retour dans une version remastérisée en 3D, première vidéo

Ghost Trick : Détective Fantôme va avoir droit à une seconde chance. En effet, Capcom a annoncé une version remasterisée de son jeu d'aventure/enquête lors du Nintendo Direct du 8 février 2023 pour une sortie programmée cet été. Le titre est prévu sur Nintendo Switch donc, mais aussi PC, PS4 et Xbox One, afin qu'un maximum de monde puisse profiter des nouveaux graphismes qui ont été revisité. En fait, plus qu'un portage HD, on s'aperçoit que le jeu a subi un joli ravalement de façade avec des personnages qui ont été créés cette fois-ci en 3D. Le rendu global reste en 2D évidemment pour ne pas trahir le matériau d'origine, mais on pourra compter sur un affichage en 1080p et du 60fps. Si le gameplay restera sensiblement le même, Capcom annonce des améliorations, principalement dans l'interface utilisateur qui sera plus clair et plus adaptée aux écrans tactiles, notamment celle de la Nintendo Switch. On pourra aussi compter sur de nouveaux défis, mais aussi accéder à une collection de morceaux de musique réarrangées, ainsi qu'à des illustrations inédites. Enfin, sachez que le jeu sera

Treize ans après avoir fait ses premiers pas sur Nintendo DS,jouable dans 9 langues, dont trois nouvelles (Français, Anglais, Italien, Allemand, Espagnol, Japonais, Coréen, Chinois simplifié et Chinois traditionnel.

La sortie de la version remasterisée de Ghost Trick : Détective Fantôme est attendue pour l’été 2023 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.