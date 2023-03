Ghost Trick Détective Fantôme : le remaster détaille son gameplay et lâche sa date de sortie

Clairement pas le jeu le plus bankable du catalogue de Capcom, même lors de sa sortie sur DS en 2010, Ghost Trick Détective Fantôme va retenter sa chance en 2023 via une version remise au goût du jour. Graphismes en haute résolution et nouvelles fonctionnalités, la restauration espère bien séduire les anciens joueurs comme les nouveaux qui n'ont pas connu ce titre imaginé par Shu Takumi, le créateur de la série Ace Attorney. On rappelle que l'histoire va nous faire incarner Sissel, le fantôme d'un détective fraîchement assassiné, et qui va tenter de terminer son enquête, en se déplaçant de noyaux en noyaux sur une distance limitée. Afin de pallier la distance, il est capable d'utiliser certains objets pour se rapprocher d'un autre, par exemple en ouvrant un placard le noyau situé sur la porte peut se rapprocher d'un autre. Cette interaction peut avoir des conséquences physiques ou sociales, les humains encore en vie pouvant interagir face au mouvement provoqué.



Avec ce remaster, les joueurs pourront profiter d'un rendu 1080p/60fps, une interface utilisateur remaniée pour les manettes et écrans tactiles, de nouvelles fonctionnalités, mais aussi profiter des 37 thèmes musicaux réarrangés et une chanson originale composée par Masakazu Sugimori, déjà à l’œuvre sur la saga Ace Attorney, ainsi que des illustrations inédites. Des trophées peuvent également être remportés en résolvant différents niveaux du jeu, en plus des nouveaux puzzles fantômes sur console. Quant à la date de sortie de ce Ghost Trick Détective Fantôme, elle a été révéel, ce sera le 30 juin 2023 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.