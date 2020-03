Gamers Assembly 2020 : il n'y aura pas d'édition cette année à cause du coronavirus

Les événements annulés à cause de la fameuse épidémie du COVID-19 s'enchaînent : des concerts, des festivals, des salons mais également des compétitions, sportives ou vidéoludiques à l'instar de cette bien aimée Gamers Assembly. Alors que sa 21e édition (tout de même !) devait se tenir du 11 au 13 avril à Poitiers, le président de l'association organisatrice FuturoLAN Vincent Colas vient tout juste d'en annoncer l'annulation pure et dure.La cause ? L'interdiction en France d'organiser des événements de plus de mille personnes. C'est d'autant plus rageant que cette mesure s'arrête a priori le 15 avril, soit deux jours seulement après la Gamers Assembly. Fort heureusement, une autre édition pourrait bien survenir plus tard dans l'année pour combler cette malheureuse annulation.