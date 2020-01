Funcom : le studio derrière Conan Exiles racheté par le chinois Tencent, les détails

Fondé en 1993, le studio norvégien FUNCOM est connu pour ses nombreuses productions orientées aventure et jeu online : on lui doit dernièrement le correct Conan Exiles (ainsi que d'autres titres de la franchise comme Age of Conan Unchained et Rise of the Godslayer) et l'édition de plusieurs jeux à succès comme l'excellent Mutant Year Zero. Bref, Après plus de 25 ans d'activité,. Tout simplement.Et autant dire que passer sous le giron de la plus grosse compagnie vidéoludique du monde a certains intérêts. Actuellement sur l'adaptation de Dune, les nouvelles ressources financières du géant chinois permettent "d'élever la vision et l'ambition du projet pour lui permettre de maximiser son potentiel". Autant dire qu'avec un tel soutien, l'avenir de FUNCOM s'annonce serein : espérons que la qualité de leurs jeux soit au rendez-vous.