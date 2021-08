Frostpunk 2 : le jeu est annoncé, il y a même un trailer avec un cadavre gelé

Sorti en avril 2018, Frostpunk fut un très beau succès de la part de 11 Bits Studios qui a revendiqué pas moins de 3 millions d'exemplaires vendus en l'espace de trois ans. Pour un jeu de gestion/survie indé, l'exploit est bien réel et c'est donc sans surprise que le studio annonce sa suite, baptisée sobrement Frostpunk 2. Pour que l'effet soit le plus marquant possible pour ce reveal, on a le droit à un trailer tout en CGI qui nous permet d'apprécier l'ambiance toujours aussi désespérante que le premier, avec pour introduction, le cadavre d'un homme gelé par le froid et sur lequel on peut observer un panneau où il est écrit "liar" (menteur). Les mains attachés, le regard vers le bas, cet homme semble avoir été puni de ses actes (crimes ?) et la sentence a été mortelle. Si l'on ne sait pas grand-chose de l'histoire de Frostpunk 2 pour le moment, on sait en revanche que les événements se dérouleront 30 ans après ce qui s'est passé dans le premier épisode, puisque l'exploitation de charbon a laissé place au pétrole. Comme d'habitude, il faudra bien gérer l'équilibre entre les tâches du quotidien et le fait que la population se porte bien, façon de dire...

Enfin, sachez que le Frostpunk est gratuit en ce moment même, du 12 au 16 août, histoire de convaincre celles et ceux qui n'ont pas encore accroché à l'atmosphère du premier épisode. Vous savez tout, ou presque.