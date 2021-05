Flashback 2 : le grand retour de Conrad annoncé sur consoles et PC, sortie prévue en 2022

Flashback 2. Inutile de vous dire ce que représente la série pour les quarantenaires que nous sommes, surtout le premier épisode qui a marqué les années 90. Bien entendu, son créateur Paul Cuisset fait partie de l'aventure, ce qui devrait naturellement rassurer les fans."Développer Flashback 2 est une envie de longue date, explique-t-il dans le communiqué. J’ai hâte que les joueurs puissent découvrir la suite des aventures de Conrad B. Hart, personnage créé il y a près de 30 ans. Avec Microids, nous souhaitons mettre un point d’honneur à produire une suite qui plaira aux amateurs du premier épisode mais également à un nouveau public prêt à s’immerger dans cet univers futuriste."Les détails sur le jeu sont on ne peut plus maigres. A l'heure actuelle, on sait seulement qu'il s'agira d'un jeu d'action/plates-formes, et qu'il sortira en 2022 sur consoles et PC. Microids promet de communiquer de plus amples informations prochainement, ce qui permettra d'avoir une idée plus précise du projet. En tout cas, on espère un épisode du même tonneau que l'oeuvre originelle.