Firefighting Simulator : la simulation de pompiers est sortie sur consoles, un trailer qui prend feu

Chronos Unterhaltungssoftware porte sur consoles son fameux Firefighting Simulator The Squad, sa simulation de pompiers sortie sur PC en novembre 2020. Evidemment, pour propager la bonne nouvelle, le studio allemand n'a pas hésité à faire un nouveau trailer, dédié entièrement à ces versions PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, rappelant que leur titre est jouable seul ou à plusieurs. Dans Firefighting Simulator The Squad, l'idée n'est pas seulement de se pointer sur les lieux d'un incendie et balancer autant de flotte que possible, il va aussi falloir

Il aura fallu deux années pour que le studiorepérer les lieux, évaluer la dangerosité des situations et coordonner son équipe pour que le travail soit fait correctement, sans engager de pertes humaines. Pas moins de 40 missions scénarisées sont annoncées, allant des feux de forêt aux incendies dans des bâtiments résidentiels, en passant par les feux aériens et les explosions dans des lieux industriels.



Autre détail que les puristes apprécieront, la présence des équipements authentiques des pompiers et pas moins de 5 véhicules de pompiers Rosenbauer America sous licence, tels que le TP3 Pumper et la plateforme hydraulique T-Rex pour mieux s'y croire. En solo, le joueur va devoir aiguiller ses collègues, tandis qu'en multi, il est possible de se lancer dans les missions en coopération, histoire de démontrer l'esprit d'équipe. On rappelle que les pompiers ne sont pas seulement confrontés au feu, mais aussi à la fumée, la chaleur, les explosions de fumées, les embrasements généralisés éclair, les feux de graisse ainsi que de nombreuses autres causes d'incendie telles que les appareils électroniques, les produits chimiques et les explosions. Il va donc falloir composer avec tous ces éléments pour ne pas être blessé ou être killed in action.